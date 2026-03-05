İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

ÇBK Mersinli basketbolcusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşı oldu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip 'Beren' adını aldı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
ÇBK Mersinli basketbolcusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşı oldu
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğu duyuruldu.

Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.

WNBA'DE ŞAMPİYONLUĞU VAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüştü.

  • Kennedy Valentine Burke
  • Türk vatandaşı
  • ÇİMSA ÇBK Mersin

