Çebi, Erdoğan ve Daltaban’ı alıyor
OLAGANÜSTÜ Genel Kurul’da adaylığını koyan eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi, liste çalışmalarını sürdürüyor.
- Star Spor
Seçim süresi yakın olduğu için elini çabuk tutmaya çalışan Çebi’nin İstanbul dışındaki oylar için Anadou Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Çebi’nin ayırca kongre üyesi Hakan Daltaban’ı da oluşturduğu listeye yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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