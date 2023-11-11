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  • Çebi'den Rıza Çalımbay sözleri: Katkı vereceğinden şüphem yok
Spor

Çebi'den Rıza Çalımbay sözleri: Katkı vereceğinden şüphem yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, Rıza Çalımbay'a güvendiğini dile getirdi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
Çebi'den Rıza Çalımbay sözleri: Katkı vereceğinden şüphem yok
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk antrenmanında takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum.

İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim.

Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok."

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