Cebinden 67 milyon lira koyduğu ortaya çıktı

Sabah 14 Şubat 2020 Cuma11:13 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 11:13

30 Ekim–31 Aralık tarihleri arasındaki rapora göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ın kasasına 66 milyon 966 bin TL koyduğu belirtildi. Üç aydan daha kısa sürede çok ciddi bir para girdisi sağlayan Çebi'nin bu ödemeyi ağırlıklı olarak Bankalar Birliği ve futbolcu, personel maaşları için yaptığı kaydedildi.

Tabloda dikkat çeken bir diğer detay ise eski başkan Fikret Orman'ın alacağı olan 356 bin TL'nin ödenmiş olması. Kulübün Serdal Adalı'ya olan borcu ise 6 milyon 606 bin TL'ye düşerken, siyah-beyazlılar en borçlu olduğu isim Yıldırım Demirören. Demirören'in Beşiktaş'tan alacağı 92 milyon 217 bin TL.

BORÇ 2 MİLYAR 689 MİLYON

Mali tabloya göre toplam borç 2 milyar 961 milyon TL oldu. Beşiktaş'ın alacakları düşüldüğünde net borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu kayda alındı. Siyah-beyazlılarda 30 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında personel sayısının 551'den 514'e düştüğü ve 456 bin TL aylık tasarrufun sağlandığı kaydedildi.