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Spor

Cedi Osman 11 sayı attı, Cleveland Cavaliers Chicago Bulls'a yenildi

NBA hazırlık maçında Chicago Bulls ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ın 11 sayı attığı maçtan Bulls 102-101 galip ayrıldı.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:10 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:10
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti.

NBA 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Çekişmeli geçen ve Bulls'un 1 sayı farkla kazandığı maçta, takıma galibiyeti getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Alize Johnson oldu.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 ribaunt, maça sonradan girerek 25 dakika süren alan Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

SUNS FARKLI KAZANDI

Öne çıkan diğer maçta Phoenix Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-94 mağlup etti.

Suns'ta Chris Paul 15 sayı ve 5 asist, Landry Shamet 13 sayı, JaVale McGee ile Jalen Smith 12'şer sayı ve 9'ar ribaunt, Deandre Ayton 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 6 asist, Carmelo Anthony 17 sayı, Russell Westbrook ise 8 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 100-101

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 101-102

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 130-110

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 94-123

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