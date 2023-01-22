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Spor

Cedi Osman 13 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Cedi Osman'ın 13 sayı, üçer ribaunt ve asistle oynadığı maçta, milli basketbolcunun takımı Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 114-102 yendi.

22 Ocak 2023 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Cedi Osman 13 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferası'nda play-off potasının içinde yer alan takımların karşılaşmasında, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 114-102'lik skorla geçti.

Sezonun 29. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Evan Mobley, 38 sayı ve 9 ribauntla kariyer sayı rekorunu kırdı. Darius Garland 21 sayı ve 10 asist, Caris LeVert 13 sayı ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika 19 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman 13 sayı, üçer ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

All-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği 29 galibiyetli Bucks, bu sezon 17. kez kaybetti. Jrue Holiday 28 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt, Bobby Portis 23 sayı ve 11 ribaunt, Pat Connaughton 15 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

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