Cedi Osman 20 sayı attı, Furkan Korkmaz kazandı

Furkan'ın forma giydiği 76ers, seyircisi önünde Cedi'nin takımı Cavaliers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.
76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 5 asistle oynayan Tyrese Maxey, 25 sayı, 11 asistle "double double" yapan James Harden ve 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Joel Embiid taşıdı. 7 dakika süre alan Furkan ise skora katkıda bulunamadı.
Cavaliers cephesinde Darius Garland 26 sayı, 19 asist, Isaac Okoro 22 sayı, Jarrett Allen 20 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 20 sayıyla mücadele etti.