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Spor

Cedi Osman 8 sayı attı, Cleveland Cavaliers 8 farkla kazandı

Cedi Osman'ın 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist ürettiği maçta, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti.

11 Aralık 2022 Pazar 10:55 - Güncelleme:
Cedi Osman 8 sayı attı, Cleveland Cavaliers 8 farkla kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 110-102 mağlup etti.

Doğu takımlarının mücadelesinde Cavaliers, ağırladığı Thunder'ı 8 sayı farkla geçti.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, bu karşılaşmada süre aldığı 25 dakika 33 saniyede 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist üreterek galibiyete katkı verdi.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, Evan Mobley 21 sayı ve 12 ribauntla, Jarrett Allen 21 sayı ve 11 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynarken All-Star oyuncusu Donovan Mitchell sağ bacağındaki ağrı nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.

Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

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