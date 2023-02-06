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Spor

Cedi Osman 9 sayı attı, Cleveland kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 9 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 122-103 yendi.

6 Şubat 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Cedi Osman 9 sayı attı, Cleveland kazandı
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Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, konferansta play-in mücadelesi veren Pacers'ı deplasmanda mağlup etti.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 6 asist, Isaac Okoro 20 sayı üretti. Jarrett Allen 18 sayı, 13 ribaunt, Evan Mobley de 17 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

Pacers'ta Myles Turner'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Tyrese Haliburton'ın 15 sayı, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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