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Spor

Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ı galibiyete taşıdı

Cedi Osman'ın 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 119-90 yendi.

19 Aralık 2021 Pazar 10:42 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:42
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti.

Bu sezon öncekine oranla daha istikrarlı sonuçlara imza atan Cavaliers, galibiyet serisini 6 maça, Milwaukee Bucks deplasmanında çıkardı.

Sezonun 19. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta sahada 27 dakika kalan Cedi Osman 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Ricky Rubio 15 sayı ve 10 asist, Kevin Love 15 sayı ve 7 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Bucks'ta Jordan Nwora 28 sayı ve 11 ribaunt, Sandro Mamukelashvili 17, George Hill 14 sayı, DeMarcus Cousins 12'şer sayı ve ribauntla mücadele etti.

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