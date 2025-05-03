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Spor

Cedi Osman: Ergin Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi

Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, Anadolu Efes maçında kendisini ve Ergin Ataman'ı yuhalayan seyircilere tepki gösterdi.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 08:54 - Güncelleme:
Cedi Osman: Ergin Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi
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Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Cedi Osman, Anadolu Efes maçı sırasında kendisini yuhalayan seyircilere tepki gösterdi.

Yuhalamaların kendisini etkilemediğini belirten Osman, ancak EuroLeague şampiyonluğu kazanan Başantrenör Ergin Ataman'a yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"ATAMAN'A YAPTIKLARI UTANÇ VERİCİYDİ"

Cedi Osman, "Beni yuhaladılar, bunu umursamıyorum ama bu takımla iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan koça yaptıkları gerçekten saygısızcaydı. Beni yuhalayabilirler ama koç Ataman'a yaptıkları utanç vericiydi." şeklinde konuştu.

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