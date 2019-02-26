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Cedi Osman kariyer rekorunu zorladı

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 27 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a 123-110 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynayıp kariyer rekoru olan 29'u zorladığı karşılaşmada Cleveland, evinde Portland'a 123-110 mağlup oldu.
 
Ev sahibi Cleveland'da Kevin Love 18 sayı üretirken, Jordan Clarkson 19, Collin Sexton ise 11 sayı ile mücadele etti.
 
Geceyi galibiyetle tamamlayan Portland'da ise CJ McCollum 35, Damian Lillard 21, Seth Curry 15 sayıyla oynadı.
 

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