Spor

Cedi Osman: Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos deplasmanındaki galibiyetinin ardından sahada gerginlik yaşandı. Cedi Osman, maç sonu yaşananlara tepki gösterdi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 01:53
Cedi Osman: Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil
Fenerbahçe Beko'nun EuroLague'in normal sezonunda 2,5 sene sonra Panathiniakos'u deplasmanda yenmesinin ardından karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Konuyla ilgili Cedi Osman konuştu.

Maç bitiminde Mathias Lessort, Fenerbahçe Beko'da oynayan oyuncuların üzerine yürüdü ve tribünlerden bazı taraftarlar da sahaya inmeye çalıştı.

Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbol Cedi Osman, karşılaşma sonrası Yunan muhabirlerin olaylarla ilgili soruları üzerine açıklama yaptı.

Cedi Osman yaptığı açıklamada "Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil. Biz ve tarafarlar bunu asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Cedi Osman'ın bu açıklamalarına sosyal medyada tepki gösterdi.

