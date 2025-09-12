İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3714
  • EURO
    48,4815
  • ALTIN
    4857.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cedi Osman kritik maçta oynayacak mı? Gözler maç saatine çevrildi
Spor

Cedi Osman kritik maçta oynayacak mı? Gözler maç saatine çevrildi

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin Yunanistan ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Cedi Osman'ın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı süren milli basketbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Haber Merkezi12 Eylül 2025 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Cedi Osman kritik maçta oynayacak mı? Gözler maç saatine çevrildi
ABONE OL

EuroBasket yarı finalindeki Türkiye - Yunanistan karşılaşması öncesi A Milli Takım'da Cedi Osman belirsizliği yaşanıyor.

Yunan basınından Gazzetta'da yer alan habere göre, yıldız basketbolcu, perşembe günkü takım idmanında yer almadı.

Cedi Osman'ın, maç günü (cuma) günü yapılan antrenmanın bir kısmında da yer almadığı, bir kısmında yer aldığı kaydedildi.

İĞNEYLE OYNAYABİLİR

Tedavisine sürekli devam edilen 30 yaşındaki basketbolcunun ayak bileğinde şişlik ve ağrı olduğu, mücadelede iğneyle oynaması ihtimal dahilinde yer aldığı ifade edildi.

ERGİN ATAMAN'IN SÖZLERİ

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynadıkları maçta sakatlanan Cedi Osman'ın durumunun maç saatinde belli olacağını aktardı.

Yunanistan maçı öncesi perşembe günü açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.