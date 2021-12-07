Cedi Osman son şampiyon Milwaukee Bucks'a karşı 9 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.
27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.
Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)
Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104
Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102