Cedi Osman tarih yazdı! LeBron James'in ardından bir ilk...

7 Şubat 2022 Pazartesi 11:25 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:25

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Indiana Pacers'ı 98-85 mağlup etti.

Cavaliers, kenardan gelerek 30 dakika 41 saniye süre alan milli oyuncunun, 22 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla takımın en skoreri olduğu maçta, Pacers'ı geçerek sezonun 33. galibiyetini aldı.

Cedi Osman, son periyottaki 18 sayısıyla Cavaliers tarihinde LeBron James'in ardından bir çeyrekte en fazla skor üreten ikinci oyuncu da oldu.

Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle skora destek verirken, Jarrett Allen 15 sayı ve 17 ribaunt, Rajon Rondo 15 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı.

Sezonun 36. yenilgisini yaşayan Pacers'ta Chris Duarte 22, Duane Washington 17 sayı, Domantas Sabonis ise 9 sayı ve 11 ribauntla oynadı.