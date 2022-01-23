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Spor

Cedi Osman'dan 10 sayı

Cedi Osman'dan 10 sayı, 1'er asist ve ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 94-87 yendi.

23 Ocak 2022 Pazar 11:45 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:45
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sezonun 28. galibiyetine, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 94-87 mağlup ederek ulaştı.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada yer alan Cavaliers'ta Darius Garland 23 sayı, 11 asist, Evan Mobley 15 sayı, 17 ribaunt, Jarrett Allen da 14 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Karşılaşmada 18 dakika 49 saniye süre bulan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 1'er asist ve ribauntla oynadı.

Üst üste 5. kez kaybeden 32 mağlubiyetli Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

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