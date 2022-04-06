Cedi Osman'dan 14 dakikada 11 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yendi. Cleveland Cavaliers'da Cedi Osman 14 dakika 43 saniye süre aldı ve 11 sayı ile oynadı.



Orlando Magic'de Mo Bamba, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double double" yaparken Ignas Brazdeikis yedek kulübesinde gelerek 20 sayı üretti ve Orlando Magic, Cavaliers'ı 120-115 yenerek altı maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'ı 131-122 yendiği maçta ise Philadelphia 76ers'da milli oyuncu Furkan Korkmaz süre almadı.