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Spor

Cedi Osman'dan 24 dakikada 22 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyunuyla Utah Jazz'i 122-99 yendi.

20 Aralık 2022 Salı 12:15 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan 24 dakikada 22 sayı
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Doğu Konferansında zirve mücadelesi veren Cavaliers, konuk ettiği Jazz'i farklı geçerek sezonun 21. galibiyetine uzandı.

Art arda dördüncü maçını kazanan Cavaliers'ta Cedi Osman, sonradan girerek 24 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 22 sayı, 2 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla tamamladı. Donovan Mitchell 23 sayı, Jarrett Allen 20 sayı ve 11 ribaunt, Darius Garland 17 sayı ve 8 asistik performans sergiledi.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Jazz'de Lauri Markkanen 24 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Clarkson 23 sayı, Walker Kessler 11 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

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