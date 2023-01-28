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Spor

Cedi Osman'dan 5 sayı

Cedi Osman'ın 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadığı maçta, milli basketbolcunun takımı Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'a 112-100 yenildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan 5 sayı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 112-100 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı galibiyeti getirdi.

Gilgeous-Alexander, üst üste dördüncü maçında 30 ve üzeri sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve 13 dakika 3 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 31 sayısı ve Evan Mobley'ın 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

SONUÇLAR:

NBA'e 5 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 131-141

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 111-100

Miami Heat-Orlando Magic: 110-105

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-100

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 129-117

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