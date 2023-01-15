Cedi Osman'dan 6 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'un, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 110-102 yendiği maçta Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı attı.

Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 15 dakika 32 saniye süre aldığı maçta 6 sayı, 1 asist, 1 top çalma ile oynadı.

Jarrett Allen ve Evan Mobley, 19'ar sayıyla Cavaliers adına maçın en skorer oyuncuları oldu.

SONUÇLAR

NBA'e 7 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Charlotte Hornets-Boston Celtics: 106-122

Indiana Pacers: Memphis Grizzlies: 112-130

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-114

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 110-102

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 117-118

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 136-119

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 111-95