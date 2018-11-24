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Cedi Osman'dan büyük katkı! 20 sayı, 8 ribaunt 2 asist

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.

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NBA'e 14 maçla devam edildi. Ağırladığı Cleveland Cavaliers'a 121-112  kaybeden Philadelphia 76ers'ın, evindeki 20 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sezonun 3'üncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te  başlayan ve 41 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 20 sayı, 8 ribaunt ve  2 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.

Rodney Hood 25, Collin Sexton 23, Jordan Clarkson 19 sayı, Tristan  Thompson ise 18 sayı ve 13 ribauntla takımın diğer skorer oyuncuları oldu.

Bu sezon 8'inci kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 12  ribaunt, Ben Simmons ise 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, JJ  Redick 23, Jimmy Butler 22 sayı üretti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz bu müsabakada  süre alamadı.

Warriors uzun süre sonra kazandı

Son 4 maçını kaybederek zor bir dönemden geçen geride kalan iki yılın  şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 125-97  mağlup ederek moral buldu.

Sezonun 13'üncü galibiyetine ulaşan Warriors'ta Kevin Durant 32 sayı,  8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson ise 31 sayı ve 7 ribauntla galibiyette etkili  oldu.

Bu sezon 7'nci kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı ve 8  asist, Jusuf Nurkic 22 sayı ve 8 ribaunt, CJ McCollum ise 19 sayıyla mücadele etti. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-112

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 112-107

Detroit Pistons-Houston Rockets: 116-111

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 96-114

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 114-109

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 112-121

Toronto Raptors-Washington Wizards: 125-107

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 100-111

Chicago Bulls-Miami Heat: 96-103

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 109-104

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 114-116

Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-87

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 125-97

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 90-83

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