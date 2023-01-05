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Spor

Cedi Osman'dan Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine 12 sayılık katkı

Cedi Osman'ın 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulunduğu maçta, milli basketbolcunun takımı Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'ı 90-88 yendi.

5 Ocak 2023 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine 12 sayılık katkı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı.

Peş peşe 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Caris LeVert 21 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell da 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Suns cephesinde Chris Paul 25 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 18 ribauntla mücadele etti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-108 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında maçı 13 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamladı.

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