Cedi Osman'dan Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine 12 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı.
Peş peşe 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Caris LeVert 21 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell da 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.
Suns cephesinde Chris Paul 25 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 18 ribauntla mücadele etti.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-108 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında maçı 13 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamladı.