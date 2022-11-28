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Spor

Cedi Osman'dan Detroit Pistons'a 10 sayı

Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 102-94 yendiği maçta, Cedi Osman müsabakayı 10 sayı, 3 ribaunt ve 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı verdi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan Detroit Pistons'a 10 sayı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 102-94 mağlup etti ve son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

Maçta Donovan Mitchell 32, Evan Mobley ise 20 sayıyla oynayarak Cavaliers'ı galibiyete taşıdı.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ise 26 dakika 41 saniye sahada kaldığı müsabakayı 10 sayı, 3 ribaunt ve 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı verdi.

Detroit Pistons'ta Marvin Bagley'in 19 ve Alec Burks'un 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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