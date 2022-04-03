Cedi Osman'dan galibiyete 10 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda New York Knicks'i 119-101 yendiği karşılaşmada 18 dakikada süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 10 sayı, 3'er ribaunt ve asist, 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Philadelphia 76ers ise konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 144-114'lük skorla geçtiği mücadelede toplam 21 isabetli 3 sayılık atışla bu alanda kulüp rekorunu egale etti. All-star Joel Embiid'in 29 sayı, 14 ribauntla galibiyette etkili olduğu Sixers'ta 6 dakika 52 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 1'er asist ve blokla oynadı.

Miami Heat'in deplasmanda Chicago Bulls'u 127-109'luk skorla mağlup ettiği müsabakada ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, görev aldığı 3 dakikada 2 sayı ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 144-114

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 101-119

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 122-115

Chicago Bulls-Miami Heat: 109-127

Golden State Warriors-Utah Jazz: 111-107