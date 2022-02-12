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Spor

Cedi Osman'dan galibiyete 14 sayılık katkı

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers deplasmanında 120-113 kazandı. Cedi Osman 20 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 2 asistle oynadı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:32
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 20 dakika süre aldığı ve 14 sayı, 2 asistle oynadığı maçta Cavaliers, üst üste 4, bu sezon ise 35. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 14 ribuantla "double double" yaparken, Caris LeVert 22, Rajon Rondo 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, O'Shea Brissett'in de 18 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

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