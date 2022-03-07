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Spor

Cedi Osman'dan galibiyete 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 104-96 kazandığı Toronto Raptors maçında 17 sayı attı.

7 Mart 2022 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:51
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Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta Cavaliers, ağırladığı Raptors'ı mağlup etti. Cavaliers'ın all-star pivotu Jarrett Allen, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22 sayı, 12 ribaunt, Evan Mobley 20 sayı, 17 ribaunt, 3 blok, Darius Garland da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Cedi Osman ise 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam 24 sayı, Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt ve Scottie Barnes 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

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