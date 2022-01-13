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Spor

Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Utah Jazz deplasmanında 111-91 galip geldi.

13 Ocak 2022 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:12
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Sezonun 24. galibiyetini alan Cavaliers'ta Darius Garland 11 sayı, 10 ribaunt, 15 asistle kariyerinin ilk "triple-double" performansına imza attı. Lamar Stevens 23 sayı, 7 ribaunt, Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise 31 dakikaya yakın sahada kaldığı müsabakada 8 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.

Üst üste 4 olmak üzere toplamda 14. maçını kaybeden Jazz'da Jordan Clarkson 22, Eric Paschall 18, Donovan Mitchell 17 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Indiana Pacers-Boston Celtics: 100-119

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 98-109

Washington Wizards-Orlando Magic: 112-106

Atlanta Hawks-Miami Heat: 91-115

New York Knicks-Dallas Mavericks: 108-85

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 124-128

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-111

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 125-116

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