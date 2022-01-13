Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı

Sezonun 24. galibiyetini alan Cavaliers'ta Darius Garland 11 sayı, 10 ribaunt, 15 asistle kariyerinin ilk "triple-double" performansına imza attı. Lamar Stevens 23 sayı, 7 ribaunt, Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise 31 dakikaya yakın sahada kaldığı müsabakada 8 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.
Üst üste 4 olmak üzere toplamda 14. maçını kaybeden Jazz'da Jordan Clarkson 22, Eric Paschall 18, Donovan Mitchell 17 sayı kaydetti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Indiana Pacers-Boston Celtics: 100-119
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 98-109
Washington Wizards-Orlando Magic: 112-106
Atlanta Hawks-Miami Heat: 91-115
New York Knicks-Dallas Mavericks: 108-85
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 124-128
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-111
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 125-116