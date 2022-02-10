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Spor

Cedi Osman'dan galibiyete 8 sayılık katkı

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 105-92'lik skorla yendi. Cedi 19 dakika süre aldı ve 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:59
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NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers Rocket Mortgage FieldHouse'da karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 105-92 mağlup ederek üst üste 3., toplamda da 34. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Cedi 19 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Takımda ayrıca Darius Garland 27 sayı, 6 asist ve Evan Mobley 18 sayı, 12 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 35. yenilgisini alan San Antonio'da ise Keldon Johnson ve Devin Vassell'in 18'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 105 - San Antonio Spurs: 92

Charlotte Hornets: 109 - Chicago Bulls: 121

Oklahoma City Thunder: 98 - Toronto Raptors: 117

Portland Trail Blazers: 107 - Los Angeles Lakers: 105

Sacramento Kings: 132 - Minnesota Timberwolves: 119

Utah Jazz: 111 - Golden State Warriors: 85

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