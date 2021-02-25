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Spor

Cedi Osman'dan Houston Rockets'a 7 sayı

NBA'de Cedi Osman'ın 7 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 112-96 yendi.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:14
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İSTANBUL(AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 112- 96 kazandıkları Houston Rockets maçında 7 sayı kaydetti.

Müsabakada 21 dakika sahada kalan Cedi, 2 asist yaparken, 8 de ribaunt aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Utah Jazz, güçlü rakibi Los Angeles Lakers'ı mağlup etti.

Jazz'da Rudy Gobert 18, Jordan Clarkson 18, Bojan Bogdanovic 15, Mike Conley 14, Donovan Mitchell 13 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Lakers'ta LeBron James 19, Montrezel Harrell 16 ve Markieff Morris 12 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 107-111

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 127-112

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 112-96

Miami Heat-Toronto Raptors: 116-108

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 133-126

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 128-118

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 121-124

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 114-89

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