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Spor

Cedi Osman'dan Minnesota Timberwolves'a 13 sayı

Cedi Osman'ın 13 sayı attığı maçta, Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-106 mağlup etti.

11 Aralık 2021 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:53
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistlik performans ortaya koyduğu mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-106 yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 12 sayı, 12 asist, Jarrett Allen 21 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love da 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 124-123

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 106-93

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-113

Toronto Raptors-New York Knicks: 90-87

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 114-123

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 106-123

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 109-93

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 95-116

Phoenix Suns-Boston Celtics: 111-90

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