Cedi Osman'dan Minnesota Timberwolves'a 13 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistlik performans ortaya koyduğu mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-106 yendi.
Cavaliers'ta Darius Garland 12 sayı, 12 asist, Jarrett Allen 21 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love da 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 124-123
Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 106-93
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-113
Toronto Raptors-New York Knicks: 90-87
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 114-123
Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 106-123
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 109-93
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 95-116
Phoenix Suns-Boston Celtics: 111-90