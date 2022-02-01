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Spor

Cedi Osman'dan New Orleans Pelicans maçında kariyer rekoru

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının New Orleans Pelicans'ı 93-90 yendiği maçta 12 asist yaparak kariyer rekoru kırdı. Cedi ayrıca 7 sayı attı.

1 Şubat 2022 Salı 10:18 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:18
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, sahasında Pelicans'ı yenerek son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Brandon Goodwin 21 sayı, Jarrett Allen 16 sayı, 8 ribaunt ve Kevin Love 15 sayı, 11 ribauntla oynadı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı.

Pelicans cephesinde Jaxson Hayes 19 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Devonte' Graham de 20 sayıyla mücadele etti.

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