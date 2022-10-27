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Spor

Cedi Osman'dan Orlando Magic'e 14 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 103-92 yendi.

27 Ekim 2022 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan Orlando Magic'e 14 sayı
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Henüz galibiyeti bulunmayan Magic'i ağırlayan Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 11 sayı farkla kazanarak 4'te 3 yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle oynadığı Cavaliers'ta Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. 22 sayı üreten Evan Mobley, takımın en skorer ismi oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Magic'in çaylak oyuncusu Paolo Banchero, parkeden 29 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansla ayrıldı. Franz Wagner 22, Wendell Carter Jr. 12 sayı kaydetti.

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