Cedi Osman'dan Orlando Magic'e 14 sayı

Henüz galibiyeti bulunmayan Magic'i ağırlayan Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 11 sayı farkla kazanarak 4'te 3 yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle oynadığı Cavaliers'ta Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. 22 sayı üreten Evan Mobley, takımın en skorer ismi oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Magic'in çaylak oyuncusu Paolo Banchero, parkeden 29 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansla ayrıldı. Franz Wagner 22, Wendell Carter Jr. 12 sayı kaydetti.