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Spor

Cedi Osman'dan Portland'a 14 sayı

NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers deplasmanında 114-101 galip geldi. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

8 Ocak 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:03
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 yendi.

Cavaliers, Darius Garland'ın 26 sayı, 6 asistle ön plana çıktığı karşılaşmada Trail Blazers'ı mağlup ederek 22. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Evan Mobley 18 sayı, 8 ribaunt, Lauri Markkanen 15 sayı, 5 asist, Jarrett Allen 13 sayı, 13 ribauntla oynadı. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 24. maçını kaybeden Trail Blazers'ta Norman Powell 19, Robert Covington 17, Jusuf Nurkic ve Anfernee Simons 14'er sayı kaydetti.

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