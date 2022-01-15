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Spor

Cedi Osman'dan San Antonio potasına 14 sayı

Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 114-109 yendiği maçta, 24 dakika sahada kalan Cedi Osman, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalmayla skora katkı sağladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:31
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 114-109 mağlup ederek üst üste 3'üncü, sezonun 25'inci galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta yaklaşık 24 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalmayla skora katkı sağladı. Darius Garland 32 sayı ve 8 asist, Jarrett Allen 17 sayı ve 16 ribauntla galibiyette başrolü oynadı.

Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Dejounte Murray'ın 30 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistlik üstün performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

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