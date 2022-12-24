Cedi Osman'dan Toronto Raptors'a 13 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.

SONUÇLAR

NBA'e 14 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118

New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)

Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107

Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134