Cedi Osman'dan Toronto Raptors'a 13 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın, konuk ettiği Toronto Raptors'a 118-107 mağlup olduğu maçta sonradan girerek 21 dakika 4 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman'ın 13 sayı, 2 asist, 1'er ribaunt ve top çalmalık performansı, yenilgiyi engelleyemedi.
Bu sezon 15. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, O.G. Anunoby 26 sayı ve 9 ribaunt, Scottie Barnes 25 sayı ve 10 ribaunt, Fred VanVleet 18 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle skora katkı sağladı.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 119-114
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 133-113
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 121-109
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-105
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 107-118
New York Knicks-Chicago Bulls: 117-118
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 118-100
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-112
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 125-128 (uzatmada)
Miami Heat-Indiana Pacers: 108-111
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 120-107
Sacramento Kings-Washington Wizards: 111-125
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 100-125
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 130-134