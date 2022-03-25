Cedi Osman'dan Toronto Raptors'a 4 sayı

Ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 35 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle takımının 41. galibiyetinde ön plana çıktı.
Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 20, Darius Garland'ın 18 sayısı sezonun 32. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman, mücadeleyi 4 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-104
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 133-103
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 114-102
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 126-109
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 130-140