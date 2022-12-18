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Spor

Cedi Osman'dan uzatmada gelen galibiyete 7 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çekişmeli mücadelede Cleveland Cavaliers, sezonun 20. galibiyetini, konuk ettiği Dallas Mavericks'i uzatma sonunda 100-99 yenerek elde etti. Milli oyuncu Cedi Osman 7 sayı ve 2 ribauntla skora destek verdi.

18 Aralık 2022 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan uzatmada gelen galibiyete 7 sayılık katkı
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Cavaliers'ta Donovan Mitchell 25 sayı ve 4 ribaunt, Darius Garland 18 sayı, 12 asist ve 7 ribaunt, Evan Mobley 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Isaac Okoro 10 sayı ve 6 ribaunt, oyuna sonradan girerek 16 dakika 55 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman 7 sayı ve 2 ribauntla skora destek verdi.

All-star Luka Doncic'in oynamadığı Mavericks'te Kemba Walker 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Christian Wood 26 sayı ve 14 ribaunt, Tim Hardaway 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 102-93

San Antonio Spurs-Miami Heat: 101-111

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 100-99 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-109

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 95-107

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 123-97

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 118-114

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