Cedi Osman'dan uzatmada gelen galibiyete 7 sayılık katkı

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 25 sayı ve 4 ribaunt, Darius Garland 18 sayı, 12 asist ve 7 ribaunt, Evan Mobley 17 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Isaac Okoro 10 sayı ve 6 ribaunt, oyuna sonradan girerek 16 dakika 55 saniye süre alan milli oyuncu Cedi Osman 7 sayı ve 2 ribauntla skora destek verdi.

All-star Luka Doncic'in oynamadığı Mavericks'te Kemba Walker 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Christian Wood 26 sayı ve 14 ribaunt, Tim Hardaway 13 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR



NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 102-93

San Antonio Spurs-Miami Heat: 101-111

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 100-99 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-109

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 95-107

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 123-97

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 118-114