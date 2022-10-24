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Spor

Cedi Osman'dan Washington Wizards'a 16 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 16 sayı attığı Washington Wizards maçını 117-107 kazandı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Cedi Osman'dan Washington Wizards'a 16 sayı
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Sezon öncesi all-star Donovan Mitchell'ı kadrosuna katarak adından söz ettiren Cavaliers, Wizards ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta ev sahibi Cavaliers, 103-103'lük skorla uzatmaya giden mücadeleden 117-107 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Mitchell 37 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jarrett Allen 15 sayı, 14 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 16 sayı, 3 asistle oynadı.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayı, 5 asist ve Kristaps Porzingis'in 18 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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