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Spor

Cedi Osman'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, New York Knicks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 92-81 yendi. Cavaliers'ta Cedi Osman 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.

5 Aralık 2022 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi
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Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.

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