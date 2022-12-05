Cedi Osman'ın 10 sayısı galibiyete yetmedi

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.