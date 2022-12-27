Cedi Osman'ın 11 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.
Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110
Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113