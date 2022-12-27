İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7041
  • EURO
    19,9085
  • ALTIN
    1086.01
  • BIST100
    5478.77
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cedi Osman'ın 11 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi
Spor

Cedi Osman'ın 11 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.

27 Aralık 2022 Salı 10:33 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın 11 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi
ABONE OL

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

SONUÇLAR:

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110

Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.