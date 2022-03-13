Cedi Osman'ın 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi

13 Mart 2022 Pazar 10:23 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:23

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 101-91'lik skorla yenerek sezonun 41. galibiyetine imza attı.

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımların mücadelesinde kazanan taraf, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 10 sayı farkla geçen Chicago Bulls oldu.

Konferans 4'üncüsü Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı ve 6 asist, Nikola Vucevic 20 sayı ve 14 ribaunt, Ayo Dosunmu 17 sayı, Javonte Green 12 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden 38 galibiyetli Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 7'şer asist ve ribaunt, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaunt, 32 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma, Kevin Love ise 10 sayı ve 11 ribauntla oynadı.