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Spor

Cedi Osman'ın Cleveland Cavaliers'ı, Antetokounmpo'yu durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Türk basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun etkili performansıyla 117-102 yenerek konferansında liderlik iddiasını sürdürdü.

26 Kasım 2022 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın Cleveland Cavaliers'ı, Antetokounmpo'yu durduramadı
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Doğu takımlarının mücadelesinde, ağırladığı Cavaliers'ı 15 sayı farkla geçen Bucks, sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Konferansında ikinci sırada yer alan Bucks'ta, Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Jevon Carter 18 sayı, Bobby Portis 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden 12 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29, Darius Garland 20, Isaac Okoro 13 sayıyla mücadele etti. Oyuna sonrada girerek 32 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve 2 asist üretti.

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