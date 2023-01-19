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Spor

Cedi Osman'ın Cleveland'ı Memphis'e mağlup oldu

Memphis Grizzlies, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 115-114 mağlup etti.

19 Ocak 2023 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın Cleveland'ı Memphis'e mağlup oldu
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Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers'ı 115-114'lük skorla geçerek üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Memphis'te, Desmond Bane 25 sayı, Ja Morant 24 sayı ile takımına galibiyeti getirdiler.

Cleveland'da, Darius Garland 24 sayı, 14 asisti, Caris Levert 23 sayı, 6 asist yapsa da yeterli olmadı.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 dakika 11 saniye süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards: 116 - New York Knicks: 105

Atlanta Hawks: 130 - Dallas Mavericks: 122

Charlotte Hornets: 122 - Houston Rockets: 117

Cleveland Cavaliers: 114 - Memphis Grizzlies: 115

Miami Heat: 124 - New Orleans Pelicans: 98

Indiana Pacers: 106 - Oklahoma City Thunder: 126

Los Angeles Clippers: 103 - Utah Jazz: 126

Minnesota Timberwolves: 118 - Denver Nuggets: 122

Sacramento Kings: 116 - Los Angeles Lakers: 111

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