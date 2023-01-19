Cedi Osman'ın Cleveland'ı Memphis'e mağlup oldu

Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers'ı 115-114'lük skorla geçerek üst üste 11. galibiyetini elde etti.
Memphis'te, Desmond Bane 25 sayı, Ja Morant 24 sayı ile takımına galibiyeti getirdiler.
Cleveland'da, Darius Garland 24 sayı, 14 asisti, Caris Levert 23 sayı, 6 asist yapsa da yeterli olmadı.
Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 dakika 11 saniye süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards: 116 - New York Knicks: 105
Atlanta Hawks: 130 - Dallas Mavericks: 122
Charlotte Hornets: 122 - Houston Rockets: 117
Cleveland Cavaliers: 114 - Memphis Grizzlies: 115
Miami Heat: 124 - New Orleans Pelicans: 98
Indiana Pacers: 106 - Oklahoma City Thunder: 126
Los Angeles Clippers: 103 - Utah Jazz: 126
Minnesota Timberwolves: 118 - Denver Nuggets: 122
Sacramento Kings: 116 - Los Angeles Lakers: 111