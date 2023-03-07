Cedi Osman'ın Cleveland'ı uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk ettiği konferans ikincisi Boston Celtics'i uzatmalara giden maçta 118-114'lük skorla yendi.

Cleveland'da 40 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yapan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki 41. galibiyetine ulaşan ev sahibi ekipte Evan Mobley 25 sayı, 17 ribaundla oynarken, Darius Garland da 17 sayı, 12 asist kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman da 17 dakika 47 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 6 sayı ve 1 ribaundla tamamladı.

Toplamda 21. yenilgisini yaşayan Boston'da ise 32 sayı, 13 ribaundla mücadele eden Jaylen Brown'un ve 24 sayı, 5 asist üreten Malcolm Brogdon'un performansları mağlubiyeti engelleyemedi.