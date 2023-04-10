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Spor

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sezonu 4. tamamladı

NBA'de milli oyuncumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, normal sezonu 4.sırada bitirdi.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sezonu 4. tamamladı
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Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 106-95 mağlup edip, normal sezon 4. durumda noktaladı.

Hornets'te Mark Williams ve Bryce McGowens, 22'şer sayıyla oynadı.

Cleveland Cavaliers'ta yaklaşık 16 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. Cavaliers'ta Sam Merrill, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Doğu Konferansı'nı 4'üncü sırada bitiren Cleveland Cavaliers, 5. sıradaki New York Knicks ile play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR:

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106

Miami Heat-Orlando Magic: 123-110

New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105

Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114

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