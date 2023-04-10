Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sezonu 4. tamamladı

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 106-95 mağlup edip, normal sezon 4. durumda noktaladı.
Hornets'te Mark Williams ve Bryce McGowens, 22'şer sayıyla oynadı.
Cleveland Cavaliers'ta yaklaşık 16 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. Cavaliers'ta Sam Merrill, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Doğu Konferansı'nı 4'üncü sırada bitiren Cleveland Cavaliers, 5. sıradaki New York Knicks ile play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek.
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106
Miami Heat-Orlando Magic: 123-110
New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105
Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114