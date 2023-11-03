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Spor

Cedi Osman'ın sayıları San Antonio Spurs'a galibiyeti getirdi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs konuk olduğu Phoenix Suns'ı 132-121'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

IHA3 Kasım 2023 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Cedi Osman'ın sayıları San Antonio Spurs'a galibiyeti getirdi
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NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı San Antonio Spurs konuk olduğu Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti. Karşılaşmada 22 dakika süre alan Cedi 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 132-121'lik skorla mağlup ederek 3. galibiyetini elde etti. San Antonio'da Victor Wembanyama 38 sayı, 10 ribaund, Zach Collins 19 sayı, 8 ribaund ile oynarken, Cedi ise 22 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile katkı verdi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Phoenix'te Devin Booker'ın 31, Kevin Durant'ın da 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

FURKAN KORKMAZ'DAN TORONTO POTASINA 10 SAYI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı 114-99'luk skorla yenerek 3. galibiyetini kazandı. Philadelphia'da Joel Embiid 28 sayı, 13 ribaund, Tobias Harris ve Kelly Oubre Jr. da 23'şer sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Furkan Korkmaz ise 22 dakika süre aldığı müsabakada 10 sayı, 3 top çalma ve 1 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 4. mağlubiyetini alan Toronto'da ise Scottie Barnes'ın 24 sayı, 8 asist ve 8 asist, OG Anunoby 16 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Philadelphia 76ers: 114 - Toronto Raptors: 99

New Orleans Pelicans: 125 - Detroit Pistons: 116

Utah Jazz: 113 - Orlando Magic: 115

Phoenix Suns: 121 - San Antonio Spurs: 132

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