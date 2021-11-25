Cedi Osman'ın skorer oyunu yenilgiyi önleyemedi

25 Kasım 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:44

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 120-115 yenen Phoenix Suns, üst üste 14. galibiyetine ulaştı.

Geçen sezonun finalisti Suns, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer performansına rağmen galibiyet serisini Cavaliers deplasmanında da sürdürdü.

Bu sezon 15. kez kazanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 35 sayı, DeAndre Ayton 16 sayı, 9 ribauntla oynadı. Chris Paul 17 sayı ve 12 asistle, JaVale McGee ise 13 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Cavaliers'ta oyuna sonradan girerek 28 dakika sahada kalan Cedi Osman, 23 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla takımının en skorer oyuncularından birisi oldu. Jarrett Allen 25 sayı ve 11 ribaunt, Darius Garland 19 sayı ve 7 asist, Ricky Rubio 15 sayı, Lauri Markkanen 14 sayı ve 11 ribaunt, Kevin Love 14 sayı ve 8 ribaunt üretti.