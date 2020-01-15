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Spor

Cedi Osman'ın harika performansı Kawhi Leonard'ı durduramadı

Los Angeles Clippers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'i 128-103 mağlup ederken Kawhi Leonard 43 sayıyla bu sezonki en yüksek skoruna ulaştı. Cedi Osman ise açılışı yaptığı maçta 21 sayı atmasına rağmen galibiyeti getiremedi.

15.01.2020  10:43 - Güncelleme: 15.01.2020  10:43

NBA'de bu sabaha karşı 6 maç oynandı. Los Angeles Clippers'ın Cleveland'ı ağırladığı maçta, Kawhi Leonard ön plana çıktı.

Clippers'ın 128-103'lük üstünlüğüyle sona eren maçta 29 dakika süre alan Leonard, 43 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla yıldızlaştı. Ev sahibi takımda ikinci skorer isim 24 sayı atan Lou Williams oldu.

Cleveland'da ise Cedi Osman 8'de 5 üçlük isabetiyle 21 sayı kaydetti. 24 dakika sahada kalan ve son çeyrekte kenarda oturan Cedi, 1 asist yaptı, 2 de ribaund topladı. Cleveland'da en skorer isim 25 sayıyla Collin Sexton oldu.

NBA'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Atlanta Hawks 123 - Phoenix Suns 110

Brooklyn Nets 107 - Utah Jazz 118

Golden State Warriors 97 – Dallas Mavericks 124

Memphis Grizzlies 121 - Houston Rockets 110

Milwaukee Bucks 128 - New York Knicks 102

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