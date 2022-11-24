Cedi Osman'ın takımı Cavaliers 4'te 4 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-96 yendi.
Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 34 sayıyla ön plana çıktığı mücadelede evinde Trail Blazers'ı yenerek art arda 4, sezonun ise 12. galibiyetini aldı.
Cavaliers'ta Jarrett Allen 24 sayı, 13 ribaunt, Darius Garland 24 sayı, 12 asistle galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise yaklaşık 27 dakika 7 saniye sahada kaldığı müsabakayı 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.
Peş peşe 4, sezonun 8. yenilgisini yaşayan konuk takımda Jusuf Nurkic 22, Jerami Grant 21 ve Anfernee Simons 20 sayı kaydetti.